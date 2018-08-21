2018-08-21T14:35:32+03:00
Общество

В Коми УАЗ съехал с эстакады и насмерть задавил 17-летнего парня

От полученных травм молодой человек скончался на месте
Анастасия МАШКАЛЕВА
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В поселке Нючпас Койгородского района Коми произошла трагедия: УАЗ задавил подростка. 17-летний парень скончался на месте происшествия, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Коми.

Трагедия произошла вчера, 20 августа, когда УАЗ машина съехал с деревянной самодельной эстакады и придавил подростка. От полученных травм молодой человек скончался на месте. Следователи устанавливают, что виноват в смерти парня.

- В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти, опрашиваются свидетели произошедшего, решаются вопросы, связанные с назначением автотехнической экспертизы. По результатам проверки в установленные сроки будет принято процессуальное решение, - сообщает источник/

Другими словами, проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего.

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