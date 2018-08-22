В Кировском парке сыктывкарцы смогут создать собственный музыкальный трек

СЕГОДНЯ 11:12 2018-08-22T11:15:52+03:00

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С начала года в Коми вырос спрос на мобильную музыку. Только абоненты «МегаФона» стали больше слушать треки и хиты на своих смартфонах – эксперты говорят об увеличении онлайн-трафика на 30%. Связисты прогнозируют, что сегодня интернет-меломанов в Сыктывкаре станет еще больше. Специальная интерактивная площадка «Музыка начинается с тебя» откроется на набережной Кировского парка.

Каждый желающий сможет постучать в импровизированные барабаны, создать собственный трек, окунуться с головой в ураган «живого» звука. Абонентов «МегаФона» ждут дополнительные бонусы: для них откроется фреш-бар, где можно попробовать фирменный коктейль. Абоненту достаточно показать логотип на экране своего гаджета.

«К празднованию Дня Республики «МегаФон» подготовил не только специальную площадку, но и особые условия для любителей музыки, — рассказывает Александр Канев, директор Сыктывкарского отделения «МегаФона». – Чтобы слушать любимые треки без ограничений, советую подключить тариф «Включайся! Слушай» и тут же, на площадке, оформить бесплатную годовую подписку в сервисе BOOM. А вести прямые эфиры, выкладывать фото и видео в режиме онлайн поможет быстрый 4G-интернет от «МегаФона».

День республики с «МегаФоном» пройдет сегодня с 12.00 до 16.00 у памятника Сердцу в Кировском парке. Ждем всех в гости!