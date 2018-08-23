2018-08-23T09:44:19+03:00
Общество

В Воркуте рабочих переправляла через реку в ковше экскаватора: продюсеры РЕН-ТВ ищут очевидцев

Местные отнеслись и к видео, и к попыткам московских телевизионщиков снять об этом сюжет, довольно скептически
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Воркута._Переправа_через_реку_в_ковшах_э.mp4.

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Московский продюсер РЕН-ТВ Юлия Голубова-Стучевская распостранила на воркутинских пабликах видео и сообщение о поиске очевидцев оригинальной переправы: в Воркуте рабочих через реку транспортировали в ковше экскаватора. Правда, этот сюжет был снят на камеру телефона еще в 2013 года. Но это не останавливает телевизионщиков, которые планируют снять документальный фильм на тему смекалки и находчивости русского человека.

Документальный фильм о смекалке воркутинцев из цикла «Засекреченные списки» снимают в ближайшие недели. Для сюжета телевизионщикам нужен герой, который правдиво расскажет, как это было. Будущим звездам эфира даже обещают вознаграждение за участие в передаче:

- Я видела видео о том, как водители экскаваторов организовали переправу людей через реку. Сейчас мы хотим снять об этом сюжет. Нам необходим житель Воркуты, который сам все это видел либо переправлялся в ковше экскаватора. Возможно вознаграждение. Сроки съемки сюжета до 31 августа. Эфир программы на телеканале РЕН-ТВ намечен на сентябрь-октябрь, - распространяет информацию в местных пабликах продюсер Юлия Голубова-Стучевская.

Кстати, местные воркутинцы отнеслись и к видео, и к попыткам московских телевизионщиков снять об этом сюжет, довольно скептически. Многие местные жители усомнились, что место съемки было у заполярного города.

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