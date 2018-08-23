В Сыктывкаре в высотке на "кольце" запустили лифт с музыкой

СЕГОДНЯ 13:07 2018-08-23T13:58:39+03:00

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В Сыктывкаре проолжается работа по замене лифтового оборудования, которая ведется в рамках программы капитального ремонта.

Новые современные лифты заработали в семиэтажке на Октябрьском проспекте-38 (когда здесь находился торговый центр "Мелодия"). Прием нового оборудования состоялся 21 августа. Новые лифты отвечают всем современным характеристикам. Если прежнее оборудование управлялось при помощи реле, то работа новых лифтов основана на цифровых технологиях. Электронное табло на первом этаже информирует жильцов дома о местонахождении кабины лифта.

Скорость движения нового лифтового оборудования значительно выше, кабины работают практически бесшумно, а во время передвижения в салоне звучит приятная музыка. Внутри кабина оборудована светодиодными светильниками и зеркалом.

Также увеличилась и грузоподъемность лифта с 320 до 400 кг, таким образом кабина может безопасно перевозить до 5 человек одновременно.