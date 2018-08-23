Психологи готовы проконсультировать по телефону родителей школьников

СЕГОДНЯ 14:11 2018-08-23T14:17:00+03:00

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С 1 по 5 сентября экстренная межведомственная служба реагирования «Скорая социальная помощь» проводит горячую линию «Школьная пора!», приуроченную ко Дню знаний.

В течение пяти дней жители Коми смогут получить консультацию психолога по вопросам, связанным с адаптацией к школьному режиму, сложностями в обучении, трудностями в общении со сверстниками или с учителями, нежеланием идти в школу. Кроме этого, психологи выслушают каждого, кто захочет поделиться своими переживаниями, и помогут разрешить проблемы психологического характера.

Обращения граждан принимаются по телефону: 8(8212) 21-11-66. Звонок со стационарного телефона по Республике Коми бесплатный, анонимность гарантируется. Служба работает круглосуточно.