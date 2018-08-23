2018-08-23T14:17:00+03:00
Общество

Психологи готовы проконсультировать по телефону родителей школьников

Звонки принимаются круглосуточно
Алиса КОЗЛОВА
Поделиться:
Фото: www.dobroe-slovo-cs2329653.prom.uaФото: www.dobroe-slovo-cs2329653.prom.ua
Изменить размер текста:

С 1 по 5 сентября экстренная межведомственная служба реагирования «Скорая социальная помощь» проводит горячую линию «Школьная пора!», приуроченную ко Дню знаний.

В течение пяти дней жители Коми смогут получить консультацию психолога по вопросам, связанным с адаптацией к школьному режиму, сложностями в обучении, трудностями в общении со сверстниками или с учителями, нежеланием идти в школу. Кроме этого, психологи выслушают каждого, кто захочет поделиться своими переживаниями, и помогут разрешить проблемы психологического характера.

Обращения граждан принимаются по телефону: 8(8212) 21-11-66. Звонок со стационарного телефона по Республике Коми бесплатный, анонимность гарантируется. Служба работает круглосуточно.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Вначале сезона в театр оперы и балета слетятся "золотые ласточки"
В Сыктывкаре в высотке на "кольце" запустили лифт с музыкой
В Воркуте рабочих переправляла через реку в ковше экскаватора: продюсеры РЕН-ТВ ищут очевидцев
В Кировском парке сыктывкарцы смогут создать собственный музыкальный трек
Фигурист Дмитрий Алиев в новом сезоне пойдет на риск
В день старта скоростного поезда Сыктывкар-Усинск навстречу друг другу отправятся два состава
В Коми УАЗ съехал с эстакады и насмерть задавил 17-летнего парня
Житель Коми нашел в лесу гранату
Куда пойти в День Республики Коми-2018: программа мероприятий
20 школ в Коми уличили в необъективности оценки знаний
Зам.руководителя Корткеросского района Артеев останется в СИЗО до 30 сентября
В Коми циклоны принесут прохладу и дожди
В Ухте водителя оштрафовали за то, что в его автобусе упала пенсионерка
В Усинске столкнулись Mercedes и Lada: пострадали парень и девушка
В Сыктывкаре 10 дней будут отключать горячую воду
У двух ухтинцев украли деньги на «Авито»
Погода в Коми в воскресенье: на севере до 17 градусов, на юге – до 24
Сыктывкарцы лишились денег, заказав на "Авито" железобетонные плиты и осциллоскоп
В сыктывкарской колонии "расцвели" искусственные розы и установлена буровая вышка
В Сыктывкаре исправили ситуацию с ларьком, "припаркованным" на стоянке для инвалидов
На Первом канале покажут, как играют на гармони жители Коми
Суд отклонил апелляцию директора САТП №1 Александра Рукавишникова
В Воркуте засветилась "67 параллель"
В Коми на пожаре погибли мужчина и женщина
Группа «Браво», фейерверк и фестиваль счастливых людей: что интересного будет на День Эжвы