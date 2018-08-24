2018-08-24T09:21:06+03:00
Общество

Последние выходные лета в Коми будут теплыми

Установится малооблачная и сухая погода
Ольга СОЛОВЕЙ
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Последние выходные лета в республике обещают быть теплыми. Как сообщает Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми, не станут исключением и последние выходные августа.

В пятницу на фоне роста атмосферного давления дождей станет меньше, дневной прогрев увеличится. Ожидается от 13С до 18С. В выходные потепление продолжится, наш регион попадет под влияние области высокого атмосферного давления из центральных районов России. На большей части территории установится малооблачная и сухая погода. И только в крайних восточных районах пройдут небольшие дожди. Температура воздуха по ночам будет понижаться до 3...8С. Днем в субботу прогнозируется от 20С на юго-западе до 13...15С — на крайнем северо-востоке. Воскресным днем прогрев увеличится еще на 2-3С.

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