В мэрии рассказали, когда в дома сыктывкарцев пустят тепло

СЕГОДНЯ 10:00 2018-08-24T10:03:13+03:00

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В Сыктывкаре в последние недели заметно похолодало. Администрация Сыктывкара сообщила, когда ждать тепла в жилом фонде столицы Коми.

В социальных учреждениях Сыктывкара отопительный сезон стартует уже 1 сентября, поэтому школьникам и их родителям не стоит боятся холодов в образовательных учреждениях. Вероятнее всего, в дошкольные учреждения тепло поступит еще раньше.

С жилым фондом дело обстоит сложнее: согласно нормам подключать к отоплению будут тогда, когда среднесуточная температура наружного воздуха упадет ниже 8 градусов и продержится на этом уровне в течение 5 суток. Поэтому горожанам следует запастись терпением и подождать, пока погода «дойдет до нужной кондиции».

Напомним также, что отопительный сезон в этом году закончился только 13 июня, потому что начало лета не радовало теплом. Тогда люди шутили по поводу превратностей погоды в Коми: в Сыктывкаре вслед за окончанием отопительного сезона сразу стартует купальный сезон.