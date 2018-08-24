СЕГОДНЯ 14:18 2018-08-24T14:19:19+03:00

Паром в местечке Алешино снова ходит по расписанию Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

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Движение речного транспорта на переправе в Алёшино восстановлено, сообщает пресс-служба администрации Сыктывкара. В настоящий момент суда движутся согласно установленному расписанию.

Напомним, вчера вечером пассажирский паром, курсирующий между местечком Алешино и поселком Седкыркещ, сел на мель. Пассажиров и членов экипажа эвакуировали. Позднее паром с помощью катера вытащили с мели. Подробности иницидента "Комсомолке" рассказали сами жители заречного поселка.