В Яреге на День шахтеров грянут «А у реки» и «Всяко-разно»
В это воскресенье в ухтинском поселке Ярега отметят День шахтера. Хедлайнерами профессионального праздника станет молодежная группа «Отпетые мошенники».
Репертуар «Отпетых мошенников» ориентирован на молодежь. Большую популярность группе принесли песни «Я учусь танцевать», «Всяко-разно», «Люби меня, люби», «Девушки бывают разные» - эти синглы в свое время занимали ведущие позиции в российских хит-парадах.
Стоит напомнимть, что «Отпетые мошенники» неоднократно бывали в Коми. В частности, дали концерт в рамках «Зимней Ыбицы» в марте 2014 года. Сейчас группа выступит в Яреге на площади перед местным Домом культуры. Мероприятие начнется в 18 часов.