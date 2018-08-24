В Яреге на День шахтеров грянут «А у реки» и «Всяко-разно»

СЕГОДНЯ 16:53 2018-08-24T16:57:48+03:00

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В это воскресенье в ухтинском поселке Ярега отметят День шахтера. Хедлайнерами профессионального праздника станет молодежная группа «Отпетые мошенники».

Репертуар «Отпетых мошенников» ориентирован на молодежь. Большую популярность группе принесли песни «Я учусь танцевать», «Всяко-разно», «Люби меня, люби», «Девушки бывают разные» - эти синглы в свое время занимали ведущие позиции в российских хит-парадах.

Стоит напомнимть, что «Отпетые мошенники» неоднократно бывали в Коми. В частности, дали концерт в рамках «Зимней Ыбицы» в марте 2014 года. Сейчас группа выступит в Яреге на площади перед местным Домом культуры. Мероприятие начнется в 18 часов.