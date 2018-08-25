Под Зеленцом при столкновении Мерседеса и Лады погибла женщина

СЕГОДНЯ 10:14 2018-08-25T10:21:09+03:00

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Сегодня ранним утром неподалеку от села Зеленец Сыктывдинского района погибла женщина-пассажир. Сейчас на месте ДТП работают инспекторы ГИБДД, уточняется информация по другим пострадавшим

Авария произошла сегодня ранним утром неподалеку от села Зеленец в Сыктывдинском районе. На участке дороги, где действовал знак «Обгон запрещен», Мерседес выехал на встречную полосу. Водитель хотел опередить едущий впереди молоковоз. Но в результате столкнулся с "Лада Калина", которая двигалась со стороны Ухты в Сыктывкар. Об этом сообщает агентство БНКоми со ссылкой на УГИБДД МВД по РК.

В ДТП погибла пассажирка Лада – женщина 1977 года рождения. Сейчас на месте аварии работают инспекторы ГИБДД. Информация по другим погибшим и пострадавшим уточняется.