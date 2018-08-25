В Усинске горожане вновь увидят кинофильмы на большом экране
Жители Усинка уже совсем скоро смогут оценить технические возможности обновленного кинотеатра "Томлун". Кинофильмы горожанам будут показывать в здании развлекательного центра по ул. 60 лет Октября-8.
В кинотеатре «Томлун» один большой и комфортный зал на 192 посадочных места, который оборудован современными цифровыми проекторами, а также звукoм формата Dolby и экраном с более яркой, четкoй и насыщенной картинкой. Здесь будут устанoвлены комбо-кассы на кино-бaре. В них можно будeт сразу приобрести билеты, напитки и попкорн. Об этом сообщается на официальном сайте кинотеатра "Томлун".
Усинский кинотеатр был закрыт вместе с торгово-развлекатальным центром "Томлун" в 2016 году.