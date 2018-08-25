В воркутинском парке появились глобусы из СССР

СЕГОДНЯ 13:33 2018-08-25T13:45:21+03:00

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В Воркуте в городском парке культуры и отдыха после реставрации были установлены «глобусы», которые не одно десятилетие украшали входную группу старой школы №9 поселка Северного. Арт-объекты были установлены еще в период СССР, в прошлом году их удалось вывезти с заброшенного населенного пункта.

Как сообщил руководитель администрации Игорь Гурьев, к 1 октября на уже подготовленном постаменте появится еще один восстановленный арт-объект советских времен. Реставрационные работы выполняет фотохудожник, председатель воркутинского союза журналистов Тимур Кузиев.

Напомним, восстановление символов города и малых архитектурных форм советской эпохи началось в Воркуте в прошлом году. В октябре 2017 года в парке появилась одна из первых отреставрированных скульптур – «Полярный олень», которая ранее украшала здание воркутинского хладокомбината, а в ноябре в аллее Пионеров установили скульптуру мальчика-пионера с мячом с поселка Северного.