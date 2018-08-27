2018-08-27T09:47:30+03:00
Общество

«Доченька, возвращайся»: в Москве при невыясненных обстоятельствах пропала ухтинка

Ее ищет полиция, волонтеры и родственники
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото из архива родных пропавшейФото из архива родных пропавшей
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В Москве при невыясненных обстоятельствах пропала 32-летняя ухтинка Марина Окунева. Девушка перестала выходить на связь с 23 августа. Сейчас ее ищет полиция, волонтеры и родственники.

Марина Окунева в последний раз связывалась с матерью в прошлый четверг, 23 августа. Когда с последнего сообщения прошло несколько дней, а телефон девушки молчал, родные забили тревогу:

- Доченька, если ты читаешь это сообщение: возвращайся! Мы тебя очень ждем: в гостинице, где мы раньше встречались, или по месту прежнего твоего жительства, или на Ярославском вокзале с 18:00 до 19:00, - говорится в сообщении.

Приметы пропавшей:

Рост - 163 сантиметра, длинные волосы, худощавое телосложение, брюнетка.

Всех, кто обладает информацией о пропавшей, просим сообщить по телефонам:

- 8 912 151 97 43 (мама)

- 8 912 142 45 77 (брат)

- 8 912 100 52 65 (Оля)

или 102

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