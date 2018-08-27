«Доченька, возвращайся»: в Москве при невыясненных обстоятельствах пропала ухтинка
В Москве при невыясненных обстоятельствах пропала 32-летняя ухтинка Марина Окунева. Девушка перестала выходить на связь с 23 августа. Сейчас ее ищет полиция, волонтеры и родственники.
Марина Окунева в последний раз связывалась с матерью в прошлый четверг, 23 августа. Когда с последнего сообщения прошло несколько дней, а телефон девушки молчал, родные забили тревогу:
- Доченька, если ты читаешь это сообщение: возвращайся! Мы тебя очень ждем: в гостинице, где мы раньше встречались, или по месту прежнего твоего жительства, или на Ярославском вокзале с 18:00 до 19:00, - говорится в сообщении.
Приметы пропавшей:
Рост - 163 сантиметра, длинные волосы, худощавое телосложение, брюнетка.
Всех, кто обладает информацией о пропавшей, просим сообщить по телефонам:
- 8 912 151 97 43 (мама)
- 8 912 142 45 77 (брат)
- 8 912 100 52 65 (Оля)
или 102