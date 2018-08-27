Под Ухтой водителя такси достали из разбитой машины с помощью гидравлических ножниц

СЕГОДНЯ 13:33 2018-08-27T13:42:36+03:00

Изменить размер текста: A A

На трассе Ухта-Яренга столкнулись «Рено Логан» с логотипом «Яндекс. Такси» и КамАЗ с цистерной. В результате ДТП пострадал водитель такси, его госпитализировали.

ДТП произошло сегодня, 27 августа, около 9:33 на 16 километре автодороги к пгт. Ярега. По данным Госавтоинспекции, водитель за рулем такси не уступил дорогу автоцистерне при выезде со второстепенной дороги. Исход опасного маневра — столкновение.

Как пишет «Комиинформ», водителя такси после столкновения зажало в машине. По фотографии можно заметить, что после аварии авто превратилось в груду металолома. Чтобы спасти пострадавшего, спасателям пришлось разрезать «Рено Логан», применив гидравлические ножницы.

Мужчину госпитализировали в больницу Ухты с травмами различной степени тяжести. Известно, что в момент аварии других пассажиров в его машине не было.