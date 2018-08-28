2018-08-28T13:53:13+03:00
Общество

В половине детских лагерей в Коми летом нарушали санитарные нормы

По результатам проверок возбуждено 151 дело об административных правонарушениях,
Ольга СОЛОВЕЙ
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С начала летней оздоровительной кампании специалисты Управления Роспотребнадзора по Республике Коми проверили 204 детских оздоровительных лагеря. В120 оказались нарушены санитарные правила.

Основные нарушения касаются несвоевременной уборки, нарушения в хранении и обработке уборочного инвентаря; отдельные нарушения в организации питания - нарушения в ведении производственной документации, в технологии приготовления блюд, правил мытья посуды; в организации питьевого режима; несоблюдение требований к содержанию помещений и территорий. Выявлены отдельные факты несоответствия норм питания и массы порций мясных и рыбных блюд нормативным требованиям.

Всем учреждениям, в которых были выявлены нарушения, были выданы предписания об устранении нарушений санитарного законодательства, при контрольных проверках повторные нарушения не устанавливались.

По результатам проверок был усилен контроль за организацией работы пищеблоков, условиями размещения и проживания в лагерях, за соблюдением питьевого режима и обеспечением бутилированной водой в достаточном количестве, за работой медицинских пунктов, и прохождением медицинского осмотра, условиям перевозки скоропортящихся продуктов поставщиками.

По результатам проверок возбуждено 151 дело об административных правонарушениях, вынесено 148 постановлений о назначении административного наказания в виде штрафа на общую сумму 847,5 тыс. руб. Жалоб от родителей и опекунов на деятельность летних оздоровительных учреждений, в Управление не поступало.

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