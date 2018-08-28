2018-08-28T14:23:36+03:00
Общество

«МегаФон» запускает самый быстрый безлимитный интернет

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Фото: пресс-служба "Мегафон" на УралеФото: пресс-служба "Мегафон" на Урале
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На тарифах «Включайся!» теперь доступен настоящий безлимитный интернет. Для этого клиентам в личном кабинете нужно подключить опцию бесплатно. Новым абонентам ничего подключать не придется – безлимитный интернет уже будет внутри тарифов.

Абоненты «МегаФона» могут воспользоваться безлимитным интернетом на самых быстрых скоростях на тарифах «Включайся! Общайся», «Включайся! Смотри», «Включайся! Смотри+» и «Включайся! Премиум», представленных в июне. Клиенты архивных тарифов могут воспользоваться опцией, если сменят свой действующий тариф на актуальный.

«Добавляя в тарифы «Включайся!» безлимитный интернет, мы хотим дать возможность клиентам попробовать популярные интернет-сервисы на высоких скоростях. Напомним, что по данным Speedtest компании Ookla, самый быстрый мобильный интернет в России у «МегаФона». Было проанализировано более 7,9 млн замеров, которые делали обычные пользователи во всех сетях операторов, и МегаФон показал самые высокие скорости», – комментирует Влад Вольфсон, коммерческий директор компании «МегаФон».

Лидерство по скорости на огромной территории – это следствие правильного использования ресурсов компании: используемой полосы частот, а также большого числа базовых станций. По данным Роскомнадзора, по итогам за первое полугодие 2018 года у «МегаФона» общее число базовых станций превысило 209 тысяч, что существенно больше, чем у других операторов.

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