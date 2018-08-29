2018-08-29T09:41:11+03:00
Общество

В Коми двух мальчиков придавило металлической конструкцией на детской площадке

Следовали начали проверку по этому случаю
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото из сети «ВКонтакте»Фото из сети «ВКонтакте»
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В Воркуте металлическая решетка покалечила детей на детской площадке. Одного ребенка госпитализировали. Следовали начали проверку по этому случаю, сообщает СК РФ СУ по Коми.

Инцидент произошел в понедельник, 27 августа, на детской площадке улицы 1-я Линейная в Воркуте. На двух мальчиков упала громоздкая металлическая конструкция. Ребенка 2008 года рождения госпитализировали с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму и вывих бедра. Мальчик 2012 года рождения получил перелом ноги: малышу оказана первая помощь, но он не госпитализирован.

Следователями начаты проверку. В ее рамках будут установлены лица, ответственные за безопасную эксплуатацию упавших конструкций, их действиям (бездействию) дана правовая оценка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщают Следственный комитет РФ по Республике Коми.

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