2018-08-29T10:52:47+03:00
Общество

Глава УФСИН по Коми Игорь Ванеев ушел в отставку

Он возглавлял систему два года
Алиса КОЗЛОВА
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Фото: www.respublika11.ruФото: www.respublika11.ru
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Уголовно-исполнительная система Коми вновь лишилась руководителя. Указом президента России освобожден от должности начальник УФСИН России по РК Игорь Ванеев. Соответствующий документ представлен на портале правовой информации.

Напомним, что Игорь Ванеев возглавил региональную пенитенциарную систему в ноябре 2016 года. До переезда в Коми он успел поработать в должности заместителя начальника УФСИН России по Архангельской области, а также начальником УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Предшественник Ванеева Александр Протопопов осужден за взятку в особо крупном размере к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима и был лишен спецзвания генерал-майор внутренней службы. Протопову также было предъявлено обвинение в хищении. Ему вменяется в вину продажа железобетонных плит, которые составляли автомобильную трассу и являлись федеральной собственностью.

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