2018-08-29T13:56:56+03:00
Общество

На границе Архангельской области и Коми вспыхнул газопровод

В аварии никто не пострадал
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Взрыв на газопроводе.

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На границе Коми и Архангельской области недалеко от многострадальной станции Шиес произошел разрыв газопровода. К счастью в аварии никто не пострадал, сообщает местное информагенство arh112.ru

Вчера вечером жители Коми наблюдали зарево пожара недалеко от станции Шиес, перед возгоранием они слышали хлопок. Спустя короткое время в ООО «Трансгазухта» пояснили, что произошел разрыв ветки газопровода диаметром 1220 мм – одной из шести веток объекта.

Прорыв газопровода произошел в лесу, поэтому в аварии не пострадали люди. Приехавшие пожарные констатировали, что произошла самозатухание газа. Сейчас проводятся восстановительные работы: планируется заменить 100 м трубопровода.

Отметим, что станция Шиес получила печальную известность, благодаря предполагаемому строительству мусорного полигона. Правда, официальные власти пока не подтверждают эту возможность. В воскресенье, 26 августа, в поселке Урдома Архангельской области прошел митинг против мусора из Москвы районе станции Шиес.

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