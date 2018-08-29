На границе Архангельской области и Коми вспыхнул газопровод
Взрыв на газопроводе.
На границе Коми и Архангельской области недалеко от многострадальной станции Шиес произошел разрыв газопровода. К счастью в аварии никто не пострадал, сообщает местное информагенство arh112.ru
Вчера вечером жители Коми наблюдали зарево пожара недалеко от станции Шиес, перед возгоранием они слышали хлопок. Спустя короткое время в ООО «Трансгазухта» пояснили, что произошел разрыв ветки газопровода диаметром 1220 мм – одной из шести веток объекта.
Прорыв газопровода произошел в лесу, поэтому в аварии не пострадали люди. Приехавшие пожарные констатировали, что произошла самозатухание газа. Сейчас проводятся восстановительные работы: планируется заменить 100 м трубопровода.
Отметим, что станция Шиес получила печальную известность, благодаря предполагаемому строительству мусорного полигона. Правда, официальные власти пока не подтверждают эту возможность. В воскресенье, 26 августа, в поселке Урдома Архангельской области прошел митинг против мусора из Москвы районе станции Шиес.