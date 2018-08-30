В Сыктывкаре в 15 раз отпразднуют День бега: готовимся к «Кроссу наций»

СЕГОДНЯ 14:13 2018-08-30T14:14:01+03:00

В прошлом году в забегах участвовало 1, 5 миллиона человек по всей России

Изменить размер текста: A A

В Сыктывкаре 15 сентября состоится «Кросс наций»: праздник бега в России проводят с 2014 года, то есть уже в 15 раз. В прошлом году в забегах участвовало 1, 5 миллиона человек по всей России.

Традиционный забег состоится через две недели — 15 сентября. Он стартует по традиции на Стефановской площади Сыктывкара. Точное время его проведения будет известно позднее, сообщает пресс-служба Минспорта Коми.

Участниками всероссийского Дня бега могут стать все желающие: от мала до велика. В прошлом году в «Кроссе наций» в Сыктывкаре участвовало 5 тысяч человек: 600 человек стартовали в Краснозатонском, в Максаковке - 400 и в Эжвинском районе столицы Коми - 1000.

«Кросс нации 2018» пройдет в два этапа. Первый проводится в регионах. Дистанции и условия участия определяются организаторами соревнований на местах. Его победители и призеры получают право на участие в финальной стадии «Кросса нации» — Гран-при, проходящем в Москве через неделю после завершения первого этапа.