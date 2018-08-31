Стройку школы под Сыктывкаром покинул подрядчик

СЕГОДНЯ 09:29 2018-08-31T09:55:08+03:00

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Подрядчики из Белоруссии покинули объект строительства школы в поселке Краснозатонский. Таким образом, они уже не успеют сдать объект к декабрю 2018 года, сообщает Минобраз в Коми.

Строительство новой школы на 600 мест на улице Новозатонской в поселке Краснозатонский началось с торжественного подписания договора между правительством Коми и крупнейшим строительным холдингом Белоруссии «Белстройцентр» в декабре 2017 года. Объект планировали сдать до декабря этого года, но по состоянию на 23 августа на объекте работы не ведутся: из 840 свай забиты всего 23! Известно, что подрядчик покинул стройку вместе с техникой. Мэрия расторгла договор аренды земельного участка, который предоставили белорусам для строительства объекта.

Дальнейшая реализация проекта планируется в рамках адресной инвестиционной программы Коми. Финансирование строительства объекта предусмотрено, открытие школы будет возможно к новому 2020/2021 учебному году.