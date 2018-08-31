Стало известно, какая погода будет в Коми на 1 сентября

СЕГОДНЯ 09:27 2018-08-31T09:58:30+03:00

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Календарное лето, согласно нашему климату, завершается теплой погодой, сообщает Коми ЦГМС. Несмотря на ночные заморозки, которые все больше охватывают территорию, среднесуточная температура в заключительные дни августа в среднем на 4С превышает климатическую норму, только в Предуралье — на 2С.

Благодаря солнечному антициклону днем воздух хорошо прогревается, вот и в пятницу ожидается 16..21С. Заметно не поменяется характер погоды и в первые дни сентября. Хотя и произойдет смена одного антициклона на другой. Антициклон, определявший погоду в последние дни августа, уходит на юг Урала, а на смену ему распространится новый, из Скандинавии. 1 сентября небольшие дожди ожидаются в крайних северных и в крайних южных районах, в крайних южных возможно с грозой. В воскресенье на фоне роста атмосферного давления дожди уже маловероятны. Температура воздуха в ночью на большей части территории ожидается 4...9С, днем 16...21С. На крайнем северо-востоке, в холодной части антициклона, ночью прогнозируется 0...2С, днем — в пределах 10...15С.

В целом календарное лето характеризовалось устойчиво холодной погодой в первую половину июня и преобладанием в остальной период теплой, в отдельные дни третьей декады июня и в июле — жаркой погоды. Средняя температура за июнь-август выше нормы на 1С. Осадков выпало около нормы, 80-112%. Меньше всего в Усть-Цилемском районе, 74% от нормы. Наибольшее количество зафиксировано на крайнем юге, 130% от положенного.