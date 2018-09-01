Следователи разберутся в истории, как в Эжве девочка выпала из окна

СЕГОДНЯ 08:56 2018-09-01T08:56:06+03:00

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30 августа в Эжвинском районе Сыктывкара по адреса Мира, 6 двухлетняя девочка выпала из окна. Сейчас историей заинтересовались следователи. Они проверят, где в момент случившегося находилась мама пострадавшей. Решается вопрос о привлечении ее к ответственности по ст. 125 УК «Оставление в опасности», сообщает пресс-служба УМВД по Сыктывкару.

Напомним, малышка оперлась на москитную сетку, которая не выдержала вес ребенка. В этом же помещении был и четырехлетний брат девочки. Очевидцы видели, как он стоял на подоконнике, когда его сестру приводили в чувство. Пострадавший ребенок находится в детской клинической больнице в состоянии средней степени тяжести.