В Сыктывкаре перекроют сразу три улицы

СЕГОДНЯ 12:57 2018-09-01T12:57:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В скором времени автомобилистам Сыктывкара придется тщательно планировать свой маршрут. В городе перекроют сразу три улицы. Так, сыктывкарский Водоканал сообщает об ограничении движения транспорта по улице Кирова с 9.00 1 сентября до 22.00 17 сентября. Ограничение будет действовать на всю ширину проезжей части по улице Кирова от дома № 79а до дома № 68.

В свою очередь ООО «Темп-Дорстрой» сообщает об ограничении движения по улицам Морозова и Ручейная. В связи с проведением земляных работ по улице Морозова с 3 по 18 сентября будет действовать ограничение движения на 1/2 ширины проезжей части по улице Морозова от улицы Орджоникидзе до улицы Оплеснина.

В те же сроки будет действовать ограничение движения транспорта на всю ширину проезжей части по улице Ручейной от дома № 34 до моста через р. Дырнос.