Вместо теплых курток — бабье лето выше нормы: погода в Коми
Синоптики обещают хорошую погоду
В Коми наступит бабье лето
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Третьего сентября от жары будут гореть костры рябин и жители Коми, решившиеся надеть теплые кутки: синоптики прогнозируют почти летнюю температуру.
Благодаря ласковому антициклону на следующей неделе республика будет нежиться в бабьем лете: днем столбик термометра будет колебаться в районе 17…22 С (местами, возможно, и выше на пару градусов), а ночью — в районе 6…11С. Вообще, среднесуточная температура будет превышать норму на 4-6С. Осадков предвидится немного: на севере региона в начале недели пройдут небольшие дожди. Об этом сообщает Коми ЦГМС.