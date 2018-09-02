Вместо теплых курток — бабье лето выше нормы: погода в Коми

СЕГОДНЯ 08:40 2018-09-02T08:40:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Третьего сентября от жары будут гореть костры рябин и жители Коми, решившиеся надеть теплые кутки: синоптики прогнозируют почти летнюю температуру.

Благодаря ласковому антициклону на следующей неделе республика будет нежиться в бабьем лете: днем столбик термометра будет колебаться в районе 17…22 С (местами, возможно, и выше на пару градусов), а ночью — в районе 6…11С. Вообще, среднесуточная температура будет превышать норму на 4-6С. Осадков предвидится немного: на севере региона в начале недели пройдут небольшие дожди. Об этом сообщает Коми ЦГМС.