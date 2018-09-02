В Коми 145 тысяч человек перешагнули черту бедности

СЕГОДНЯ 09:41 2018-09-02T09:41:46+03:00

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Комистат заглянул в кошельки жителей республики и подвел финансовые итоги 2017 года. Выводы получились неоднозначными: так, выросла доля малоимущих людей и, в то же время, стали больше «весить» пенсии.

Всего за прошедший год жители Коми заработали 313 миллиардов рублей (на одного жителя в месяц в среднем — 31 тысяча рублей). Распределяются денежные потоки неравномерно: на долю самых обеспеченных приходится 44 процента общих доходов (в 2012 году было 48 процентов). Вырос удельный вес пенсий: с 15 процентов в 2012 году до 19 процентов в 2016 году.

Однако увеличилось число малоимущих: в прошлом году за чертой бедности очутилось 17 процентов населения (пять лет назад было 13 процентов). Более 145 тысяч человек живут, перебиваясь с хлеба на воду: по данным Комистата, их средний доход составляет 8,9 тысяч рублей.

Специалисты выделили ещё несколько тенденций. Так, больше всех получают те люди, чья работа связана с добычей полезных ископаемых, финансами, страхованием и транспортом. Внизу по зарплатным показателям оказались сферы торговли, общественного питания и гостиничного бизнеса.

Женщины в Коми зарабатывают намного меньше сильного пола: в среднем, разница составляет 21 тысячу рублей. Только в культурно-спортивной сфере и в сфере образования женщины ценятся больше: там зарплаты сотрудниц выше на три и восемь процентов соответственно.