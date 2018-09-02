2018-09-02T10:50:36+03:00
Происшествия

Житель Печоры отдал почти 30 тысяч рублей за вымышленную юридическую помощь

Мошенники обманули доверчивого мужчину
Дарья ЮДИНА
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Доверчивый печорец попался на удочку мошенниковДоверчивый печорец попался на удочку мошенников
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В полицию обратился 56-летний житель Печоры, которого обманули мошенники. Мужчина «подарил» неизвестным 29 тысяч рублей.

Весной печорцу начали активно названивать неизвестные. Незнакомцы предлагали юридическую помощь в получении компенсации за некачественные товары, которые потерпевший заказывал до этого.

Оказалось, что житель Печоры действительно три года назад заказывал БАДы, но претензий к продавцу у него не было. Тем не менее, деньги юристы-мошенники получили и после перестали выходить на связь.

По данному факту проводится проверка.

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