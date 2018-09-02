Сразу в трех городах Коми прошли акции протеста против пенсионной реформы

СЕГОДНЯ 19:11 2018-09-02T19:11:07+03:00

В Ухте на акцию протеста пришло около 300 человек. Фото из открытых источников.

Изменить размер текста: A A

Недовольство народа пенсионной реформой растет, и люди продолжают ходить на митинги и пикеты. Сегодня сразу в трех городах республики — Воркуте, Сыктывкаре и Ухте — прошли акции протеста, организованные местными отделениями КПРФ.

Так, в Ухте красные флаги развернули возле Дома культуры шахтеров в 12 часов. Как утверждают организаторы, всего в акции протеста участвовало 300 человек.

В Воркуте людей было меньше — около 150-200 человек. Зато местным коммунистам удалось собрать около 200 подписей. Митингующие затронули несколько тем. Собравшиеся говорили не только о «наболевшей» реформе, но и о недоверии к правительству Медведева и о переселении из Воркуты в другие города.

— Люди говорили уже с возмущением, многие выказали недоверие к российскому правительству. С недовольством говорили и о выступлении Владимира Путина — они ждали другого от президента, но он не оправдал их надежд, ― прокомментировал депутат городского совета Владимир Тищенко.

Коммунисты смогли выйти только на пикет. Фото: Архив "КП"Фото: Дарья ЮДИНА

Фото: Дарья ЮДИНА

Столичные коммунисты не смогли развернуть митинг и поддержать своих однопартийцев из-за решения властей, поэтому они ограничились пикетом. Полного единства не получилось, но у республиканских коммунистов есть еще возможность выступить единым фронтом:

— У нас есть задумка: мы хотим провести митинг или шествие по центральной улице — «Позорный полк». Без лозунгов, без выступлений. Мы уже исходим из принципа: «Не бойся, когда народ говорит. Бойся, когда народ молчит». Если ничего не помешает, эта акция пройдет в один день с митингом в Сыктывкаре, — рассказал Владимир Тищенко.

Первыми «Позорным полком» прошли члены партии КПРФ в Екатеринбурге. Они прогулялись по улицам города с портретами чиновников, поддержавших непопулярную реформу. Такая форма выражения недовольства пришлась народу по душе: подобные шествия были организованы во многих городах страны.

"Позорный полк" в Комсомольске-на-Амуре. Фото из открытых источников.

Напомним, что выразить свое мнение сыктывкарцы смогут, присоединившись к митингу, который пройдет 7 сентября.