Пенсионер-меценат из Айкино, подаривший незнакомым детям миллион, стал «почетным гражданином»

СЕГОДНЯ 20:38 2018-09-02T20:38:57+03:00

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Евгений Попов ― пенсионер из Айкино, подаривший детям из реабилитационного центра «Гаврош» миллион рублей, стал «Почетным гражданином Усть-Вымского района». Такое решение было принято членами районного Совета. Как пишет газета «Вперед», Евгений Васильевич стал 36 почетным гражданином в муниципалитете.

Фото газеты "Вперед"

Поздравить пенсионера широкой души с получением звания приехали чиновники, в числе которых была исполняющая обязанности руководителя администрации Усть-Вымского района Галина Плетцер. В торжественной обстановке благотворителю повязали ленту, прикололи нагрудной знак и вручили букет и денежную премию.

Фото газеты "Вперед"

Напомним, что не так давно в республике прогремела история о пенсионере, отдавшем миллион, который он копил 64 года детям из реабилитационного центра. Сейчас Евгений Попов живет в старом доме с печным отоплением, но от помощи благотворителей отказывается. Поступок щедрого мецената восхитил многих интернет-пользователей и растрогал известного продюсера Максима Фадеева.