Подростки осквернили мемориал «Вечный огонь» в Печоре

СЕГОДНЯ 09:40 2018-09-03T09:47:01+03:00

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В Печоре подростки осквернили мемориал «Вечный огонь». Они, в буквальном смысле, оплевали место скорби и памяти скорлупками от семечек, пишут возмущенные жители.

Неприятный инцидент произошел поздним вечером в последний день лета, 31 августа, в Печоре. Местный житель проходил мимо мемориала «Вечный огонь» и увидел, как подростки курят и выплевывают скорлупки от семечек около места скорби.

- Родители, научите своих детей чтить память своих дедов! А не плевать скорлупу от семечек на территории вечного огня! - пишет возмущенный человек.

Пост возмущенного автора собрал 175 комментариев и 10 тысяч просмотров. В ходе обсуждения поступка малолетних нарушителей нашлись родители подростков. Мама одного из них отметила, что дети осознали, что поступили плохо, а затем убрали окурки и мусор около мемориала. После беседы, которую с ними провели, они обещают больше так не поступать.