В Визингу пришло кино в формате 2D и 3D

СЕГОДНЯ 13:19 2018-09-03T13:24:46+03:00

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В Сысольский район пришло большое кино. На днях в местном райцентре, селе Визинга, открылся обновленный кинотеатр "Мир". После переоборудования кинозал стал отвечать всем современным требованиям.

Кинотеатр "Мир" изменился до неузнаваемости, а все благодаря гранту российского Фонда кино. Из бюджета фонда в рамках федеральной программы поддержки кинотеатров в малых и средних городах с населением до 500 тысяч человек для переоборудования кинотеатра в Визинге было выделено 5 миллионов рублей. Местные власти изыскали средства на ремонт помещения.

Кинозал оснащен звуковым оборудованием Dolby Suuround, фильмы будет демонстрировать техника, рассчитанная на кинокартины в популярных форматах 2D и 3D, а в зале установлены удобные эргономические кресла. Отметим. что аналогичные кинозалы уже давным-давно действуют в торговых центрах Сыктывкара.

- Теперь жители Сысольского района смогут наравне со всеми кинозрителями России смотреть премьерные кинофильмы в хорошем качестве и на большом экране, - заявил "КП в Коми" Виталий Лифляндский, директор "Комикиновидеопроката".

В Коми на средства гранта Фонда кино переоснащение прошло в четырех кинотеатрах и кинозалах населенных пунктов республики. Кроме Визинги, это Вуктыл, Объячево и Жешарт.

До конца текущего года большое кино придет в Емву, Инту, Ижму и Усть-Кулом. В следующем году планируется, что переоснащение будет проведено в шести муниципалитетах республики.