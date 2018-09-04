В Коми ночью дотла сгорело двухэтажное здание

СЕГОДНЯ 09:01 2018-09-04T09:01:58+03:00

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Вечером, 3 сентября, в Койгородке загорелось двухэтажное здание раийсполкома. Как сообщили местные жители, здание заброшенно, находится почти в центре села.

За тем, как пожарные борются с ЧП собрались посмотреть многие местные жители, которые снимали происходящее на камеры мобильных телефонов. К утру постройка полностью сгорела.

Фото: Алексей Турубанов

После случившегося жители Койгородка тут же стали обсуждать произошедшее. Некоторые удивляются, почему огнеборцам не удалось ликвидировать возгорание, другие же уверены, что не было смысла спасать ветхую постройку. Есть версии и об умышленном поджоге.