Авиакомпания Utair выплатит компенсацию шести пассажирам из Коми, спасшимся из горящего Boeing в Сочи

СЕГОДНЯ 09:56 2018-09-04T10:38:44+03:00

Самолет при посадке выкатился со взлетно-посадочной полосы и загорелся

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Для 166 пассажиров самолета, выполнявшего рейс Москва-Сочи отдых на краснодарском курорте начался со страшного происшествия. 1 сентября самолет Boeing 737-800 после посадки в международном аэропорту города Сочи выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся.

Воздушное судно скатилось в рускло реки за пределы взлетно-посадочной полосы, в результате чего разрушились стойки шасси и крыло, произошло возгорание левого двигателя. По уточненным данным, на борту самолета находилось 166 пассажиров и 6 членов экипажа. Пожарные расчеты аэропорта Сочи потушили возгорание, людей эвакуировали. Об этом сообщается на официальном сайте компании "Utair".

Эвакуация пассажиров длилась 17 минут, но во время спасательной операции от сердечного приступа скончался сотрудник аэропорта Владимир Бегиян.

За медпомощью обратились 18 человек, трое пассажиров госпитализированы. Остальным оказывается медицинская помощь амбулаторно.

По сообщению республиканских СМИ, на борту самолета находились шесть пассажиров из Коми. Пока об их состоянии здоровья "КП в Коми" ничего не известно. Наши земляки, как и все летевшие на том злополучном рейсе, получат компенсацию от компании "Utair".