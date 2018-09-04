2018-09-04T16:48:36+03:00
Общество

Полиция: слухи о появлении педофила в Эжве не нашли подтверждения

Подозрительный мужчина вызвал панику среди местных жителей
Анастасия МАШКАЛЕВА
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В Эжвинском районе Сыктывкара местные жители обнаружили «педофила». Во всяком случае, в соцсетях они написали, что мужчина на машине заманивал детей в авто. Так это или нет, сообщили в УМВД по Сыктывкару

28 августа на улице Менделеева в Эжве людям не понравился подозрительный мужчина на авто, который якобы заманивал детей в салон машины. Местные жители вызвали наряд полиции. Стражи правопорядка приехали, провели беседу с водителем, чем все и закончилось: мужчину отпустили, а очевидцы пребывают в недоумении – а был ли педофил?

В УМВД по Сыктывкару сообщили, что 28 августа в 13.54 в отдел полиции №2 УМВД России по городу поступило сообщение от жительницы Эжвы по факту якобы подозрительного поведения мужчины, который заговаривает с детьми.

- Сотрудниками полиции проведена проверка, установлены все обстоятельства. Никаких нарушений в действиях мужчины не выявлено. Установлено, что он ожидал у здания по улице Менделеева супругу, которая завершала рабочую смену, - отметили в пресс-службе УМВД по Сыктывкару.

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