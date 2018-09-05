2018-09-05T10:23:07+03:00
Происшествия

В Воркуте воришка выбежал из магазина, прихватив спиртное и закуску

38-летний мужчина украл алкоголь, фрукты и жевачку
Алиса КОЗЛОВА
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Фото: www.ru.tsn.uaФото: www.ru.tsn.ua
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В Воркуте молодой мужчина в открытую похитил из продуктового магазина спритные напитки, фрукты и жевательную резинку.

Злоумышленник ходил по магазину и выбирал товар, а после, не расплатившись, прошел мимо кассы и покинул магазин. На оклики продавца остановиться, преступник лишь прибавил шаг. В его корзинке были алкогольные напитки, фрукты и жевательная резинка.

Представители торговой точки обратились к местное отделение полиции.Сотрудники уголовного розыска по горячим следам установили личность и местонахождение подозреваемого и вскоре задержали его. Им оказался 38-летний ранее судимый житель Воркуты. Вину в совершении хищения подозреваемый гражданин признал. Авот похищенное уже не вернул - успел съесть.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде, сообщает МВД по Коми.

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