2018-09-05T11:51:01+03:00
Общество

Мэр Сыктывкара опроверг слухи о своем уходе

Ольга СОЛОВЕЙ
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На сегодняшем брифинге с журналистами после общегородской планерки мэра Сыктывкара Валерия Козлова попросили прокомментировать слухи о его уходе с поста градоначальника. Однако получить сенсацию работникам СМИ не удалось.

- Я много лет говорил, что я не комментирую слухи. По факту на сегодняшнйи момент я работаю. Я провожу планерку. Готовлю город к зиме. Коллегам с телевидения я сказал, что мы готовим планы на следующий год. Я работаю и никаких заявлений не писал. Я понимаю, что я человек команды. Будут организованные преложения - буду их рассматривать, - заключил градоначальник.

Напомним, еще в марте этого года по городу поползли слухи, что Валерий Козлов собирается переезжать в Санкт-Петербург, а на его место претендует кто-то из администрации Коми.

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