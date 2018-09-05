2018-09-05T14:36:50+03:00
Общество

В Коми 22,5 % детей получили сертификат дополнительного образования

С помощью него родители смогут записать своих детей на секции и кружки
Ольга СОЛОВЕЙ
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Прежде чем записать ребенка в кружок, нужно получить сертификат.Прежде чем записать ребенка в кружок, нужно получить сертификат.Фото: архив "КП"
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В этом году в Коми ввели систему персонифицированного финансирования дополнительного образования. Напомним, что согласно нововведению каждый ребенок должен иметь сертификат дополнительного образования, по которому он будет посещать кружки и секции. Сертификат позволит закрепить за ребенком денежные средства и в дальнейшем передать их образовательному учреждению. Документ будет выдаваться один раз, и действовать до того, как ребенок станет совершеннолетним.

Сегодня на общегородской планерке заместитель руководителя Республиканского центра допобразования Ольга Кулик рассказала, что этой услугой воспользовались уже 33972 школьника. Это 22,5% от общего числа детей от 5 до 18 лет в Коми. В этом году систему внедрят в Сыктывкаре, Ухте, Воркуте, Усинске, Инте, Печоре, Вуктыле, Сосногорске, Усть-Куломском и Сыктывдинском районах.

Для получения сертификата родителям нужно зарегистрироваться на сайте https://komi.pfdo.ru, зайти в личный кабинет и активизировать сертификат ребенка. В навигаторе сайта уже представлены 303 образовательные организации, в том числе 291 - государственные и муниципальные, 12 - частные. Всего в навигаторе числится 3141 программа.

Подробнее о сертфиикате – читайте по ссылке.

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