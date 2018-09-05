Лыжница из Коми Юлия Иванова может завершить спортивную карьеру
Российская лыжница Юлия Иванова заявила, что завершит карьеру, если до конца 2018 года Международная федерация лыжного спорта (FIS) не снимет с нее отстранение. Об этом сообщает РИА Новости.
- Если до Нового года ситуация не поменяется и FIS не снимет отстранение, я заканчиваю карьеру. Ждем, - прокомментировала ситуацию спортсменка.
Напомним, в августе президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявляла, что спортивный арбитражный суд (CAS) по-прежнему не прислал мотивировочной части решений по делам трех отстраненных российских лыжниц, включая Иванову, чьи апелляции в феврале были удовлетворены лишь частично, поэтому вопрос по их участию в предстоящем сезоне остается открытым. Без мотивировочной части FIS не может принять решения по трем российским лыжницам.