2018-09-05T15:13:31+03:00
Спорт

Лыжница из Коми Юлия Иванова может завершить спортивную карьеру

Спортсменка ждет решения Международной федерации лыжного спорта
Ольга СОЛОВЕЙ
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Фото из открытых источников.Фото из открытых источников.
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Российская лыжница Юлия Иванова заявила, что завершит карьеру, если до конца 2018 года Международная федерация лыжного спорта (FIS) не снимет с нее отстранение. Об этом сообщает РИА Новости.

- Если до Нового года ситуация не поменяется и FIS не снимет отстранение, я заканчиваю карьеру. Ждем, - прокомментировала ситуацию спортсменка.

Напомним, в августе президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявляла, что спортивный арбитражный суд (CAS) по-прежнему не прислал мотивировочной части решений по делам трех отстраненных российских лыжниц, включая Иванову, чьи апелляции в феврале были удовлетворены лишь частично, поэтому вопрос по их участию в предстоящем сезоне остается открытым. Без мотивировочной части FIS не может принять решения по трем российским лыжницам.

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