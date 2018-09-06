Юлия Самойлова хочет эмигрировать в Европу

СЕГОДНЯ 09:31 2018-09-06T09:38:16+03:00

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Ухтинка Юлия Самойлова, которая представляли Россию на Евровидении-2018, записала видеообращение, в котором она сообщила о готовности эмигрировать из России в Европу. Певица была не монгословна, видео длится всего 6 секунд. Причину переезда она не назвала.

В своем аккаунте в Instagram Юлия выложила фотогрфаию из аэропорта Шереметьево с с хештегами #европа и #поехали.

Напомним, в этом году Юлия поехала от нашей страны на ипесенный конкурс "Евровидение" в Лиссабон. Певица не прошла в финал. Для российских исполнителей такое случилось впервые с 2004 года, когда были введены полуфиналы.

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