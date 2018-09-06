Под Сыктывкаром нашли опасный скотомогильник

СЕГОДНЯ 09:50 2018-09-06T10:03:06+03:00

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Под Сыктывкаром в местечке Дырнос обследовали биотермическую яму и пришли к выводу, что она оборудована с нарушением санитарного законодательства. Таким образом, она представляет опасность для экологической обстановки и окружающих жителей, сообщает Сыктывкарская природоохранная межрайонная прокуратура.

Скотомогильник не соответствует санитарным требованиям. Так, на прилегающей территории выявлено скопление воды, забор поврежден, ров вокруг ямы завален отходами. Удобные подъездные пути к биотермической яме отсутствуют.

Природоохранный прокурор обратился в суд, чтобы МКП «Жилкомсервис», в ведении которого находится яма, привел ее в надлежащее состояние. Сыктывкарский городской суд отказал в удовлетворении требований, но после аппеляции Верховный суд Коми встал на сторону природоохранной прокуратуры.

Таким образом, «Жилкомсервис» обязан устранить нарушения в установленные сроки. Прокурор сообщает, что это необходимая мера, ведь ненадлежащее состояние скотомогильника — это угроза чрезвычайных экологических ситуаций, причинения вреда здоровью населения и окружающей среде.