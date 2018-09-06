2018-09-06T10:03:06+03:00
Общество

Под Сыктывкаром нашли опасный скотомогильник

Он оборудован с нарушением санитарного законодательства
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Под Сыктывкаром в местечке Дырнос обследовали биотермическую яму и пришли к выводу, что она оборудована с нарушением санитарного законодательства. Таким образом, она представляет опасность для экологической обстановки и окружающих жителей, сообщает Сыктывкарская природоохранная межрайонная прокуратура.

Скотомогильник не соответствует санитарным требованиям. Так, на прилегающей территории выявлено скопление воды, забор поврежден, ров вокруг ямы завален отходами. Удобные подъездные пути к биотермической яме отсутствуют.

Природоохранный прокурор обратился в суд, чтобы МКП «Жилкомсервис», в ведении которого находится яма, привел ее в надлежащее состояние. Сыктывкарский городской суд отказал в удовлетворении требований, но после аппеляции Верховный суд Коми встал на сторону природоохранной прокуратуры.

Таким образом, «Жилкомсервис» обязан устранить нарушения в установленные сроки. Прокурор сообщает, что это необходимая мера, ведь ненадлежащее состояние скотомогильника — это угроза чрезвычайных экологических ситуаций, причинения вреда здоровью населения и окружающей среде.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Юлия Самойлова хочет эмигрировать в Европу
Лыжница из Коми Юлия Иванова может завершить спортивную карьеру
В Коми 22,5 % детей получили сертификат дополнительного образования
Мэр Сыктывкара опроверг слухи о своем уходе
В Воркуте идут поиски Бруно Александровича Крафта
В Воркуте воришка выбежал из магазина, прихватив спиртное и закуску
Полиция: слухи о появлении педофила в Эжве не нашли подтверждения
Авиакомпания Utair выплатит компенсацию шести пассажирам из Коми, спасшимся из горящего Boeing в Сочи
В Коми ночью дотла сгорело двухэтажное здание
В Сыктывкаре можно будет бесплатно сделать прививку от гриппа
В Визингу пришло кино в формате 2D и 3D
Подростки осквернили мемориал «Вечный огонь» в Печоре
Пенсионер-меценат из Айкино, подаривший незнакомым детям миллион, стал «почетным гражданином»
Сразу в трех городах Коми прошли акции протеста против пенсионной реформы
Житель Печоры отдал почти 30 тысяч рублей за вымышленную юридическую помощь
В Коми 145 тысяч человек перешагнули черту бедности
Пенсионерка попала под колеса машины в одном из дворов Сыктывкара
Вместо теплых курток — бабье лето выше нормы: погода в Коми
В Сыктывкаре перекроют сразу три улицы
Следователи разберутся в истории, как в Эжве девочка выпала из окна