Мэрия Сыктывкара отказалась согласовывать митинг Навального против пенсионной реформы

СЕГОДНЯ 14:55 2018-09-06T14:59:41+03:00

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Мэрия Сыктывкара не согласовала митинг сторонников Навального против пенсионной реформы 9 сентября - в единый день голосования, сообщает издание «7х7».

Митинг должен был состояться в воскресенье на Театральной площади Сыктывкара. Организатор Дмитрий Прокушев подал в мэрию уведомление о мероприятии 27 августа. По задумке митингующие должны были пройти по улице Коммунистической до Театральной площади, где и должна пройти акция протеста.

Мэрия ответила, что мероприятие не согласовано по нескольким причинам. Во-первых, оно нарушит безопасность дорожного движения. Во-вторых, правообладатель площадки не согласен пустить на свою территорию сторонников Навального. Однако альтернативных мест для проведения акции протеста мэрия не предоставила:

- Да, мэрия нам отказала, но не обеспечила реализацию права, предусмотренную 31-й статьей Конституции. Раньше она хотя бы предлагала альтернативы, хотя и не относящиеся к чему-то разумному. В настоящем ответе их не было. Мы направили уведомление, в котором разъяснили, что Верховный суд России определяет безальтернативные ответы муниципальных образований как согласование планируемого мирного мероприятия. Опровержение мы пока не получили. Мирное мероприятие относится к отстаиванию прав граждан России. Я думаю, это в интересах государства и полиции. Посмотрим наглядно, так ли это, — прокомментировал Прокушев.