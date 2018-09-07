В выходные в Коми придет холодная и дождливая осень

СЕГОДНЯ 14:48 2018-09-07T14:48:57+03:00

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Первая неделя осени в Коми радовала жителей республики теплой погодой и отсутствием дождей. Однако в эти выходные она нас подвела. В субботу и воскресенье ожидается первое ощутимое похолодание, которое в первый день выходных в большинстве районов, в воскресенье в крайних северных районах будет сопровождаться дождями.

В ночь на субботу прогнозируется относительно тепло, 6...11С, в Заполярье 2...4С. Днем по республике ожидается в пределах 11...16С. В воскресенье везде станет прохладнее. В ночные часы температура воздуха понизится до -2...+3С, днем в северных районах ожидается всего 4...9С, в южных — 9...14С.