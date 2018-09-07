2018-09-07T16:34:48+03:00
Общество

Сыктывкарец о кастинге реалити-шоу «Русский ниндзя -2»: «Большую роль играет эпатажность»

По его мнению, шансы попасть в шоу у него средние
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото Ивана БалясниковаФото Ивана Балясникова
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Президент Федерации легкой атлетики Коми Иван Балясников вместе с другими спортсменами из Коми проходит конкурсный отбор во всемирно известное шоу Ninja Warrior Russia. По его мнению, шансы попасть на шоу у него средние, так как Иван уже принимал участие в первом сезоне проекта на Первом канале. Об этом он рассказал порталу «Комсомольская правда в Коми».

Финальный кастинг на международный проект Ninja Warrior Russia, который проходит на платформе Первого канала, состоялся в начале сентября в Москве. Все спортсмены из Коми — Иван Балясников, Яков Шадрин, Александр Торопов и Ростислав Лапин — прошли этапы в установленное нормативом время.

- Порог был 2 минут 30 секунд на полосу препятствий. Я прошел ее за 1 минуту 58 секунд. Были также прыжки с перекладины, подтягивания и челночный бег, - рассказал Иван.

Всего в кастинге участвовало порядка ста человек, справились со всеми заданиями всего 30 из них. По словам Балясникова, шанс попасть на широкий экран есть:

- Шансы пройти в финал средние, учитывая, что я уже принимал участие в первом сезоне шоу. В любом случае, последнее слово будет за редакторами передачи. Могу отметить, что большую роль в отборе играет эпатажность участников. В течение двух недель нам обещали позвонить. Ждем, - поделился спортсмен.

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