Пледы и куртки наизготовку: бабье лето в Коми сменится сразу заморозками

СЕГОДНЯ 08:57 2018-09-08T09:04:22+03:00

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Сентябрь решил, что недельного бабьего лета жителям Коми хватит: со следующей недели нас ждут слякоть и заморозки. В понедельник и вторник многие районы республики (несмотря на влияние антициклона) окатит дождем: осадки пройдутся по северным и крайним восточным районам. В Заполярье и в приполярных районах вообще возможны дожди со снегом.

В большинстве районов ожидаются ночные заморозки, днем температура будет подниматься до 15С на западе и до 6…11С — на востоке. В среду республику придет циклон, также с дождевым подарком — только в этот раз он достанется и западным районам. Зато приход антициклона гарантирует более теплые ночи: столбик термометра будет колебаться в районе 4…9С. Днем же температура будет находиться в пределах 9…14С.