2018-09-08T09:59:36+03:00
Происшествия

Попытка взять онлайн-кредит обернулась для ухтинки полным денежным минусом

С её карты сняли почти 40 тысяч рублей
Дарья ЮДИНА
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Доверчивость ухтинки обойдется ей в очень большую копеечкуДоверчивость ухтинки обойдется ей в очень большую копеечку
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В полицию Ухты обратилась местная жительница, которая перевела все свои деньги мошенникам, пытаясь взять кредит на ремонт квартиры и подготовку детей к школе.

В августе этого года 29-летняя женщина оформила заявку на получение кредита в интернете. Сумма займа была немаленькой — 200 тысяч рублей. Через несколько дней ей позвонил якобы кредитный менеджер «Уральского коммерческого банка». Незнакомка сказала, что заявка одобрена и объяснила, как можно получить деньги.

По словам псевдосотрудницы банка деньги можно было получить лично или дистанционно. Ухтинка остановилась на втором варианте. Её собеседница заявила, что за работу банка и консультацию клиентка должна заплатить четыре тысячи рублей. Доверчивая женщина перевела деньги.

После денежные поборы от мошенников посыпались как из рога изобилия: 15 тысяч рублей жительница Коми потратила на «обязательную страховку», 10 тысяч рублей — на несуществующего курьера. Ещё 10 тысяч рублей «уплыли» в руки неизвестно кого, когда «работники» банка попросили пополнить баланс карты — без нужной суммы кредит не был бы подтвержден. Только после того как были списаны и эти деньги, ухтинка поняла, что её обманули.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

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