В Ухте владелец «Мерседеса» не уступил дорогу байкеру и спровоцировал аварию
Но никто серьезно не пострадал
В Ухте "Мерседес" не уступил дорогу мотоциклу
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Вчера, в 12.24, в Ухте произошло ДТП. Владелец «Мерседеса» ехал по второстепенной дороге Комсомольской площади. На пересечении площади и улицы Ленина он хотел повернуть влево и не уступил вовремя дорогу мотоциклу CELLON. Произошло столкновение. В результате пострадал хозяин двухколесного железного коня. Но отправлять в больницу 25-летнего парня, к счастью, не пришлось: он отделался только ушибами.
Схема аварии с сайта ГИБДД Коми