2018-09-08T20:14:27+03:00
Спорт

Боксеры Коми стали первыми на всероссийских соревнованиях общества «Динамо»

Поединки были сложными
Дарья ЮДИНА
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Фото из группы "ВКонтакте"Фото из группы "ВКонтакте"
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Сегодня в Сыктывкаре завершились Всероссийские соревнования общества «Динамо» по боксу. Сборная Коми, завоевавшая пять медалей, стала первой.

В финал соревнований вышли три спортсмена республики. Ухтинец Тебриз Ширвани получил «серебро»: два раунда последнего боя остались за его соперником — кировчанином Максимом Кузнецовым. В категории до 60 килограмм золотое место на пьедестале занял наш боксер: судья отдал преимущество Дауду Алаеву и сложный поединок разрешился в его пользу.

Другому спортсмену из Коми победа тоже нелегко досталась: в большинстве раундов Никита Емельянов побеждал по количеству очков, но за несколько секунд до сигнала финального гонга Магомед Хабриев отправил его в нокдуан. Судьи посчитали, что удар прошелся ниже пояса, поэтому нокдаун не зафиксировали и Никита Емельянов стал триумфатором ринга в категории до 64 килограмм.

Еще две медали, бронзовые, в копилку сборной Коми положили Владислав Семяшкин и Вадим Зимасов.

По итогам соревнований, сборная Республики Коми завоевала первое место в своей межрегиональной группе.

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