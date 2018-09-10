2018-09-10T10:41:19+03:00
Общество

В Сыктывкаре перекроют еще три улицы

Это связано с ремонтными работами
Ольга СОЛОВЕЙ
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В Сыктывкаре продолжают перекрывать улицы города. С 10 по 20 сентября в связи с производством ООО «ТетрастройКоми» земляных работ по улице Морозова будет действовать ограничение движения транспорта на 1/4 ширины проезжей части в районе дома № 29.

Также АО «Газпром Газораспределение Сыктывкар» сообщает об ограничении движения транспорта по улицам Корабельной и Северной в п.г.т. Краснозатонский. С 10 по 15 сентября обе улицы будут перекрыты на всю ширину в районе жилого дома № 6.

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