Сыктывкарец похитил деньги собутыльника и на них сделал себе татуировку

СЕГОДНЯ 16:11 2018-09-10T16:12:23+03:00

Кроме этого вор оплатил кредит, щедро одарил бывшую возлюбленную, приобрел дорогой сотовый телефон и вложился в ставки на спорт.

Изменить размер текста: A A

В УМВД России по городу Сыктывкару поступило заявление от местного жителя. Он сообщил о хищении банковской карты, с которой была обналичена крупная сумма денежных средств.

Как установлено в ходе проверки, заявитель в компании приятелей распивал спиртные напитки. Вскоре к ним присоединился незнакомый молодой человек. В разгар застолья потерпевший попросил нового компаньона сходить в магазин за соком, передав ему свою банковскую карту и назвав пин-код. Молодой человек ушел и больше его никто из компании не видел. Вскоре на телефон владельца карты стали приходить смс-уведомления о списании денег.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность похитителя. Им оказался ранее неоднократно судимый 25-летний сыктывкарец. Подозреваемого задержали на территории Сыктывдинского района и доставили в полицию.

На допросе задержанный признался, что на похищенные деньги сделал татуировку, оплатил кредит, щедро одарил бывшую возлюбленную, приобрел дорогой сотовый телефон и вложился в ставки на спорт.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 Уголовного Кодека Российской Федерации (кража). Фигурант помещен под стражу, сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.