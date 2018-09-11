В Печоре дамочка обменяла золотой браслет на наручники

11 Сент. 13:02 2018-09-11T13:06:20+03:00

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Жительница Печоры предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве. Женщина получила из интернет-магазина золотой браслет стоимостью почти 17 тысяч рублей, подменила его на похожей подделкой и вернула курьеру.

Криминальное происшествие случилось в июле 2018 года. Жительница Печоры 28 лет получила товары, заказанные в интернет-магазине "WildBerries". В числе заказов был и золотой браслет стоимостью 16 тысяч 700 рублей. Молодая особа пошла на хитрость и попросила курьера оставить товар для примерки, пообещав перезвонить. Затем она подменила дорогостоящее украшение на визуально похожую бижутерию. Когда курьер вернулся, девушка вернула ему все товары, объяснив, что они ей не подошли. Спустя сутки она сдала золотой браслет в ломбард в Ухте.

Об этом сообщает прокуратура Коми.